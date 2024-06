Ha sofferto molto a causa dei procedimenti penali che ha dovuto subire per la sua attività il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico meridionale Ugo Patroni Griffi, che a fine giugno lascerà l’incarico per motivi di salute. E proprio queste sofferenze, dice, potrebbero avere inciso, almeno in parte, sulla fine anticipata del suo mandato. Ma il suo vero rimpianto, da barese doc, è quello di non essere riuscito a dare alla sua città un nuovo Piano regolatore portuale.

APPROFONDIMENTI BRINDISI Capitale della Cultura, Patroni Griffi: «Riconversione industriale? In linea con le nostre idee di sviluppo del porto» BRINDISI Nuovi moli e gru per i Cantieri navali riuniti del Mediterraneo: «Assumeremo 200 persone» IL PROCESSO Brindisi, lavori a Costa Morena: assolto il presidente Ugo Patroni Griffi L'INTERVISTA Patroni Griffi sul futuro del porto: «I traffici sono in aumento ma è necessario rilanciare la zona industriale» BRINDISI Dopo anni di scontri e polemiche, Comune e Autorità di sistema portuale sono sulla stessa lunghezza d'onda

Se dovesse tracciare un bilancio di questi sette anni, cosa inserirebbe tra i risultati più importanti che è riuscito ad ottenere?

«Abbiamo intercettato una quantità stratosferica di risorse, che hanno superato il miliardo di euro. Tutte impegnate per la realizzazione di infrastrutture essenziali per l’accessibilità dei porti e per accompagnare la transizione energetica. Perfino nell’ultimo porto entrato nel sistema, quello di Termoli. Qui abbiamo bandito ed aggiudicato la gara da 6 milioni di euro per il cold ironing, l’elettrificazione delle banchine. Scendendo verso sud troviamo il porto di Manfredonia, dove siamo in fase molto avanzata della redazione del Piano regolatore portuale. Manfredonia, infatti, è uno dei pochissimi porti che non ha neanche un piano ante lege 84/94. Abbiamo bandito la gara da 131 milioni per il pontile Alti fondali, stiamo dragando il porto commerciale, abbiamo realizzato la stazione crocieristica e creato un villaggio per i pescatori. Nei prossimi giorni, inoltre, firmerò un accordo storico con il consorzio Asi sia per quanto riguarda la perimetrazione del Prp che per quanto riguarda la rimozione dei famosi “nastri d’oro” che creano molte difficoltà in banchina agli operatori».

Tra i “suoi” porti c’è anche Barletta.

«Qui stiamo dragando il porto, una delle attività notoriamente più complesse. Abbiamo recuperato il faro napoleonico e, con l’amministrazione, il trabucco. Stiamo eseguendo lavori di manutenzione straordinaria della banchina e c’è un progetto di delocalizzazione dei depositi costieri di carburante e l’allungamento dei moli. Stiamo preparando gli atti della gara, che verrà bandita prossimamente. Abbiamo già 25 dei 38 milioni necessari ma la differenza è stata assicurata dall’interlocuzione tra il senatore Damiani ed il ministro Fitto. In questo modo, garantiremo sicurezza ed impediremo l’insabbiamento del porto».

Ed a Bari, la sua città, è riuscito a raggiungere i risultati che aveva immaginato?

«Qui abbiamo i 210 milioni della camionabile. Di questi, 80 milioni sono dell’Autorità di sistema e riguardano l’innesto in area portuale. L’appalto è stato aggiudicato e si attende solo l’inizio dei lavori. Sempre su Bari abbiamo l’appalto, che sta procedendo molto velocemente, per la nuova stazione marittima dedicata alle crociere, abbiamo già da tempo realizzato il dente d’attracco e dragato l’area prospiciente Marisabella. Stiamo effettuando il dragaggio del Seno di levante: in questi giorni sta arrivando il mezzo nautico necessario per portare la batimetria a -13. Abbiamo già realizzato grandi piazzali di servizio, inaugurati in questi giorni, tensostrutture a servizio della cantieristica e un centro elaborazione dati all’avanguardia che offre tutta la capacità di calcolo necessaria per il sistema informatico dei sei porti. Sempre su Bari, siamo in attesa dell’ultima validazione del progetto per il molo San Cataldo, dove verrà realizzata la darsena per la base navale della Guardia costiera e la scuola sempre della Guardia costiera, mentre nella parte interna ci sarà l’approdo turistico. Sono stati ripresi i lavori a Marisabella, bloccati da anni, e tra poco un’area di oltre 60 ettari sarà restituita all’operatività del porto. A Monopoli, oltre alla nuova stazione marittima, stiamo eseguendo la manutenzione straordinaria ed abbiamo il progetto per il dragaggio, più complesso del solito in quanto su roccia».

Infine, croce e delizia: Brindisi.

«In questi giorni sono arrivati gli ultimi documenti relativi alle prescrizioni Vas sul Piano regolatore portuale. Gli uffici stanno predisponendo la relazione di sintesi, dopo di che il Prp potrà essere approvato, immagino già nel mese di luglio. Peraltro, le linee guida del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a cui ha lavorato l’ingegnere Caiulo, hanno superato tutte le perplessità espresse circa la correttezza della redazione del Piano. Sono state appaltate le due casse di colmata. Opere strategiche. Quella di Costa Morena permetterà di dragare il porto fino a -14 e, una volta banchinata, quell’area potrà ospitare la cantieristica e soddisfare le nuove esigenze della Marina militare. E a proposito di Marina, in questi giorni verranno bandite le gare per la manutenzione straordinaria, i cui documenti sono stati redatti dall’Autorità di sistema in base ad un accordo risalente che ho voluto onorare, per la riqualificazione del Seno di ponente e di tutte le aree asservite alle necessità militari. Capo Bianco, altra opera importantissima, è stata appaltata ed è un’opera che si è offerta alla filiera dell’eolico offshore con la manifestazione di interesse di Fincosit che non solo intende adeguare le portanze della banchina a quelle richieste per questo tipo di operazioni ma anche gestirla e produrre i floaters necessari per l’eolico offshore. Annuncio anche che è stato recuperato il finanziamento per la stazione “Le Vele”. Una buona notizia che mi sento di dare, a fine mandato. Ora va solo fatta la conferenza dei servizi propedeutica all’indizione della gara. E ancora la ristrutturazione del faro delle Pedagne, la bonifica di Punta delle Terrare offerta come compensazione ambientale nell’ambito del progetto per gli accosti di Sant’Apollinare, con la riqualificazione e ristrutturazione della casina Skirmut che sarà consegnata al Comune per attività di promozione turistica. Quest’area, insieme al grande parco di Fiume Grande, faranno parte della candidatura di Brindisi a Capitale della cultura, come del resto il quadro fatto realizzare da Francesco Filippelli come operazione di marketing territoriale e recupero della memoria storica. In più, superati tutti i problemi, siamo riusciti a bandire sia a Brindisi che a Bari la gara per il cold ironing. In questi giorni abbiamo anche vinto una gara del ministero delle politiche Agricole per sostenere la logistica alimentare e la catena del freddo, riqualificando totalmente la stazione passeggeri “Il mondo” dandole un aspetto moderno e attrattivo. E ancora il pontile a briccole, la chiusura della conferenza dei servizi per gli accosti di Sant’Apollinare. Ma soprattutto di una cosa sono felice».

Cosa?

«Che se avessi assecondato l’assurda pretesa di demolire la recinzione doganale, oggi non ci sarebbe nessun G7 a Brindisi. Se non avessi lottato per questo porto, non ci sarebbe stata questa vetrina così importante».

Proprio a Brindisi, però, più che negli altri porti lei ha incontrato molte difficoltà.

«Sì. Difficoltà che mi hanno leso anche personalmente. Non credo che una persona che cerca di fare il proprio lavoro debba subire ingiustamente l’onta di un procedimento penale. Una cosa che mi ha ferito e che probabilmente, in qualche misura, ha concorso nell’anticipare la fine del mio incarico. Tutto incide sul benessere di una persona. Non è che certe cose mi sono rimaste indifferenti, anzi hanno pesato moltissimo su di me e sulla mia famiglia. E ne sono estremamente addolorato. Detto questo, io non ce l’ho mai avuta con nessuno. Ho sempre cercato di fare il mio lavoro, facendo valere le mie competenze e devo dire che ancora oggi non riesco a capacitarmi dei contrasti che ho subito, anche perché alla fine i dati mi hanno dato sempre ragione: si è solo perso tempo, a danno della città».

Ha qualche rimpianto?

«Uno solo: non avere ancora avviato il Piano regolatore del porto della mia città. Onestamente, c’era sempre un’emergenza che mi rallentava e quindi proprio la mia città, alla quale tengo particolarmente, è la più indietro di tutte sul fronte del Prp. E ovviamente questo un po’ mi dispiace. Un altro rimpianto è che si è perso tanto tempo nelle carte e invece, da meridionalista, sono convinto che l’unico riscatto del Mezzogiorno sia nelle infrastruttura e che se ne debbano realizzare quante più possibile e più velocemente possibile per arrestare la desertificazione del Sud».

Cosa le rimarrà, dal punto di vista umano, di questi sette anni?

«Ogni incarico mi lascia arricchito. Il saldo, alla fine, per me è sempre positivo: esco un uomo diverso, probabilmente migliore, rispetto a quanto lo fossi alla data di accettazione dell’incarico. Il sistema di relazioni, le sfide e tutto il resto incidono profondamente e arricchiscono il bagaglio di conoscenze e orizzonti. Diciamo che è una sorta di deformazione professionale da professore universitario: ogni occasione e buona per imparare qualcosa».