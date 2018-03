Passi carrabili a Materdomini, pioggia di cartelle esattoriali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Una pioggia di cartelle esattoriali per passi carrabili dei quali nessuno conosceva l’esistenza o meglio dei quali nessuno era consapevole. È accaduto in zona Materdomini ai proprietari di diverse abitazioni affacciate sulla pubblica via. L’Abaco, concessionaria per la riscossione dei tributi per conto del Comune di Brindisi, ha infatti richiesto i pagamenti di diversi passi carrabili che, evidentemente, non erano mai stati denunciati.I proprietari delle abitazioni, infatti, sono rimasti interdetti quando hanno ricevuto le cartelle esattoriali, ritenendo che prima di ricevere una qualsiasi richiesta di pagamento, avrebbero dovuto presentare la domanda per il riconoscimento del passo carrabile.Le cose tuttavia, fanno sapere da Abaco, non stanno esattamente così. Come qualsiasi occupazione di suolo pubblico, infatti, anche quella relativa ai passi carrabili deve essere “controbilanciata” da un pagamento nei confronti della pubblica amministrazione.In questo caso, basta l’interruzione di un marciapiede per consentire l’uscita delle auto da un cancello condominiale o una qualsiasi modifica del piano stradale per configurare una occupazione di suolo pubblico e, di conseguenza, l’obbligo al pagamento di una tassa. Quando il marciapiede è interrotto per realizzare un accesso privato, occupando suolo pubblico, si è infatti tenuti a pagare la Tosap, ovvero proprio la tassa per l’occupazione di suolo pubblico.