Campagna, mare o shopping? A Pasquetta apre Brin Park: i sindacati pronti allo sciopero

Ormai più che una consuetudine dei ponti festivi è un refrain social-sindacale. A pochi giorni di Pasqua e dalla festività più laica della Pasquetta torna il dibattito sull’opportunità di tenere aperti negozi e centri commerciali. Alla domanda mare o campagna che molti si pongono in queste prime ore tiepide di primavera si aggiunge anche l’opzione carrello. Ovvero, tutti tra gli scaffali della grande distribuzione: una eventualità che irrita i sindacati, fa interrogare chi si occupa di fenomeni di massa e lascia storditi gli acquirenti. Ma tant’è, la polemica è partita visto che a Brindisi e dintorni nei giorni di Pasqua e Pasquetta i due grandi centri commerciali Auchan ed Ipercoop saranno chiusi, così come pure Brin Park a Pasqua. Ma quest’ultimo sarà invece aperte il giorno di Pasquetta. Contrariamente alle precedenti festività, in questa occasione i colossi del commercio presenti sul territorio, con una piccola eccezione, hanno scelto di rispettare il “valore sociale” più volte invocato dalle organizzazioni sindacali in queste occasioni e di consentire ai loro dipendenti di trascorrere i giorni di festa con le loro famiglie.Come già accaduto in occasione delle precedenti festività, anche in occasione della Pasqua, in alcune regioni e anche in Puglia ci sono proteste e una manifestazione di sciopero proclamato unitariamente dalle categorie del commercio e confederale da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro la scelta dei grandi centri commerciali di alzare le saracinesche anche nei giorni di festa. Anche le organizzazioni sindacali pugliesi, dopo Emilia Romagna, Toscana e Lazio invocano una Pasqua e una Pasquetta senza shopping. I sindacati del commercio di Cgil, Cisl e Uil sono scesi di nuovo in campo per rispettare e difendere il “valore sociale” delle feste, ma pare che di questa iniziativa non abbia bisogno Brindisi. Sarà che le precedenti proteste dei sindacati unite alle proteste dei lavoratori abbiamo sortito il loro effetto; sarà che i colossi del commercio hanno potuto verificare che gli incassi nei giorni festivi non siano convenienti, sta di fatto che, almeno a Brindisi, tutti e tre i centri commerciali resteranno chiusi nel giorno di Pasqua, mentre a Pasquetta solo i negozi del Brin Park saranno attivi.