Picnic e primo sole nei parchi, fuga dai centri commerciali: lo shopping festivo è un flop

Negozi e centri commerciali aperti anche di Pasquetta, ma i brindisini preferiscono la scampagnata nel parco. Il lunedì dell’Angelo è stata una giornata di lavoro per tante persone impegnate nel garantire i servizi di prima necessità ma anche per assicurare l’accoglienza dei crocieristi. Negozi aperti nel centro cittadino oltre a musei e siti archeologici. Il gran movimento dei turisti ha spinto i negozianti all’apertura delle attività anche ieri che era per tradizione un giorno festivo. I turisti hanno apprezzato ma non acquistato, i commercianti non hanno fatto grandi incassi. Ma ad avere la peggio sono stati i centri commerciali, in gran parte deserti se non per chi, contando sull’apertura straordinaria ha deciso di fare la spesa dell’ultimo momento. L’apertura del centro commerciale Brin Park ha creato non poche polemiche, tanto da far indire uno sciopero al sindacato regionale che ha protesto sugli ipermarket aperti oggi in Puglia e in altre regioni. Sull’argomento non hanno sentito ragioni alcuni sindacati a difesa di quei lavoratori che anche in giornate come quella di ieri hanno dovuto adempiere al proprio lavoro.I brindisini, complice il sole e le temperature primaverili, hanno preferito la passeggiata al mare o la scampagnata al parco piuttosto che il centro commerciale. La Pasquetta con il sole ha convinto famiglie e migliaia di ragazzi a godersi luoghi all’aria aperta. In gran parte dei casi i brindisini hanno goduto del mare e del verde senza percorrere troppi chilometri. Come spesso accade le comitive numerose hanno optato per i parchi e le masserie.Preso d’assalto Carrisiland, il bosco con annesso il parco divertimenti dove è possibile allestire la brace e utilizzare panche e tavoli per il pic nic. E il grande parco vicino a Cellino aprirà anche oggi, per la gioia dei bambini ma anche di intere famiglie che lì trovano equilibrio e interesse agli aspetti ludici e a quelli naturalistici.Sempre complice il bel tempo molte famiglie hanno fatto rotta verso Fasano per visitare la Selva e lo Zoo Safari. Non sono mancati i disagi legati alla viabilità, un incidente intorno alle 10 sulla statale 613 Brindisi – Bari ha creato lunghe code, traffico in tilt sino a mezzogiorno. Sempre lunghe code anche nelle strade interne che portano alla litoranea, in particolare verso Serranova dove il Consorzio di Torre Guaceto ha messo a disposizione degli avventori una navetta per la visita della Riserva naturale.