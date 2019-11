Dramma in ospedale, parto cesareo rinviato: la bimba nasce morta

Ultimo aggiornamento: 13 Novembre, 08:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un sogno infranto nel momento che attendevano da tempo: una coppia di giovani di Erchie, entrambi sui trent’anni, hanno perduto la loro prima figlia mentre si preparava il parto. E' accaduto all'all’ospedale Perrino di Brindisi . La coppia aveva atteso con grande amore e trepidazione l’arrivo della loro primogenita, per la quale avevano anche scelto il nome. Ma quando è giunto il momento del parto, qualcosa, al momento ancora da definire, non è andata per il verso giusto. La loro bimba, del peso di 4 chili e 500 grammi, è nata morta.È quanto si apprende dalla denuncia contro ignoti presentata dagli interessati, assistiti dal loro legale di fiducia, presso la Questura di Brindisi. Si sono rivelati dolorosamente vani i preparativi in famiglia e la scelta dei corredini che la madre durante la lunga attesa aveva messo da parte. La vicenda, che certamente avrà risvolti giudiziari, riguarda una coppia che ora vuole a tutti i costi vederci chiaro su quanto realmente è accaduto nel reparto ostetricia del “Perrino” di Brindisi.Vogliono appurare quali sono state le cause del decesso e quale è stata l’opera da parte dei sanitari che l’hanno assistita sino alla sala parto. In particolare, si punta a sapere quali sono state le ragioni del rinvio del parto cesareo visto che sino a quel momento nessun problema era stato rilevato e tutto sembrava scorrere per il verso giusto. L’esito dell’ultima visita ginecologica di controllo lo aveva confermato.