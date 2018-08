Partiti all'alba da Brindisi oltre 350 ragazzi messaggeri di pace

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono dati appuntamento nella cattedrale di Brindisi i 350 giovani provenienti dalle diocesi salentine ma anche da quelle di altre regioni per il prologo del pellegrinaggio verso i luoghi di don Tonino Bello, nel basso Salento fino a Santa Maria di Leuca. All’alba di oggi il cammino è iniziato con il messaggio di pace verso il Mediterraneo. «Un percorso che mette a tema “la convivialità delle differenze”, la profezia di don Tonino Bello» ha voluto ricordare il parroco della cattedrale don Mimmo Roma.Ieri pomeriggio i ragazzi hanno partecipato ad un incontro spirituale con l’arcivescovo di Brindisi Domenico Caliandro dove hanno ricevuto il mandato del Pellegrino, poi si sono divisi nelle “tende della convivialità” per i laboratori esperienziali a tema, e quindi sul piazzale Lenio Flacco si sono raccolti per ricordare l’incontro che proprio dieci anni fa papa Benedetto XVI ebbe con i giovani nel corso della sua visita a Brindisi.All’alba hanno ripreso il cammino del giorno dopo per proseguire verso Santa Maria di Cerrate e poi Lecce, Copertino, Galatina, Otranto, Alessano, Santa Maria di Leuca dove giungeranno all’alba del 10 agosto.Nella mattinata, gli oltre 350 giovani partecipanti, italiani e stranieri, percorreranno il primo tratto del Cammino metropolitano da Santa Maria di Cerrate a Surbo, nel Leccese, per poi raggiungere il campo base di Lecce, collocato presso l’Istituto “Marcelline”. Alle ore 16.00, sempre nello stesso luogo, inizieranno gli incontri nelle “Tende della Convivialità”, che termineranno alle ore 19.00, quando i giovani partecipanti si avvieranno per raggiungere Piazza Duomo, dove alle ore 20.00 alla presenza del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, si svolgerà il Dibattito Interreligioso sulla Convivialità.