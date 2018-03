Parcometri irregolari, a rischio le multe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parcometro è irregolare, a rischio centinaia di contravvenzioni.Dall’entrata in vigore del nuovo piano della sosta (lo scorso primo febbraio), sono numerosi i brindisini a sostenere di non essere riusciti ad effettuare il pagamento elettronico con le nuove macchinette, installate tra il centro e la periferia, dall’Amministrazione comunale. L’ultimo “tentativo”, in ordine di tempo, ieri mattina in via del Mare. Un automobilista ha dovuto parcheggiare a ridosso della Autorità portuale ma il “totem” ha rifiutato la card, ovvero un bancomat, per il pagamento online del ticket come previsto dalla normativa.«Ho selezionato il costo - afferma - poi ho inserito la carta così come mi veniva richiesto ma non è successo nulla. Dopo pochi secondi la macchina mi ha nuovamente richiesto l’inserimento del bancomat. Lì ho capito che non avevo alternativa». Non avendo moneta spicciola in tasca l’uomo ha lasciato l’auto al parcheggio sperando di non trovare al ritorno una multa sul cruscotto.Una anomalia tecnologica che in alcuni casi può mettere davvero in difficoltà i cittadini sprovvisti di moneta. Una recente sentenza emessa dal giudice di pace - e con cui è stato accolto il ricorso presentato nei confronti del comune di Fondi - ha infatti stabilito che «in mancanza di dispositivi attrezzati col bancomat gli automobilisti potranno ritenersi autorizzati a parcheggiare gratis e senza il rischio di essere multati» sugli spazi a pagamento nelle strisce blu.A palazzo di città a quanto pare nessuno si era accorto di nulla. Solo ieri, da un rapido controllo con la società partecipata Brindisi Multiservizi, è emerso che effettivamente il disservizio c’è e riguarda il collegamento tra pos e istituto di credito.