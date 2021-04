Parco Bove, via le baracche: 3 milioni dalla Regione per le nuove case

BRINDISI - Nell’ambito del “Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale”, la Regione Puglia, con determine dirigenziali numero 164 e 165 del 15 aprile 2021, ha finanziato i progetti proposti dal Comune di Brindisi, realizzati in collaborazione con Arca Nord Salento, per un importo complessivo di oltre 3 milioni di euro.

IL PIANO

Le somme saranno destinate alla realizzazione di un programma costruttivo sulle aree comunali di “Parco Bove”: via, dunque, le baracche, per lasciare il posto a 15 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale e altri 15 alloggi di proprietà dell’Agenzia Arca Nord Salento, in via Galileo Galilei. L'intervento prevede anche la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nell’ambito di insediamenti di edilizia residenziale pubblica, a servizio dell’area di “Parco Bove”, del quartiere Paradiso, e dell’area relativa al quartiere “Cep” Paradiso. “Ringraziamo Arca Nord Salento per la proficua e preziosa collaborazione. Aggiungiamo un ulteriore ed importante investimento per la rigenerazione del quartiere Paradiso e, in particolare, per la riqualificazione dell’area Parco Bove”, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Elena Tiziana Brigante.