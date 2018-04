Ottanta chili di carne avariata sequestrati in un ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz dei Nas in un ristorante di Brindisi, dove al termine dell’ispezione sono stati sequestrati 80 chili di carne in cattivo stato di conservazione. I controlli, praticamente come da routine, sono scattati nell'ultimo fine settimana, quando le strutture di ristorazione sono maggiormente prese d’assalto, soprattutto quelle all’aperto. Durante l’ispezione dei carabinieri sono state verificate le certificazioni e la provenienza degli alimenti ma soprattutto la stato di conservazione e la pulizia degli ambienti. I militari così hanno scoperto ben 80 chilogrammi di carne mal conservata ma comunque destinata alla preparazione dei piatti da servire agli ignari clienti.I carabinieri hanno bloccato le cucine e apposto i sigilli sugli alimenti. Il valore della carne sequestrata ammonta a circa 3mila euro.