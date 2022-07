White party per i 25anni di Nuovarredo: ospite d'onore Anna Falchi

Nuovarredo compie 25 anni di attività: l’azienda leader nel settore dell’arredamento italiano ha celebrato la ricorrenza con un white party ad Ostuni, presso “La Dolce Vita” a Costa Merlata. Una serata alla presenza di amici, fornitori e collaboratori, giunti da tutta Italia, per festeggiare il prestigioso traguardo all’insegna della musica e del cibo.

La festa

Nuovarredo nasce, a Francavilla Fontana, nel 1997 da un’idea di Antonio Magrì che, insieme a sua sorella, portano avanti la nuova avventura partendo da un solo negozio per poi arrivare ad oggi con 28 punti vendita e circa 300 collaboratori. Azienda, punto di riferimento per il nostro Territorio, radicata fortemente in Puglia e in Basilicata, presente anche in Lombardia, in Toscana e a Roma con quattro punti vendita. Nuovarredo si avvale anche dell’autorevole riconoscimento di miglior azienda italiana nel settore "Distribuzione e Commercio" ricevuto dal Comitato d'Onore tecnico, presso Palazzo di Montecitorio, in occasione dell’evento “100 Eccellenze Italiane”. A tutti i clienti viene proposto il top del design e dello stile ai migliori prezzi di mercato, unendo i vantaggi di una grande realtà distributiva e quelli emblematici del negozio specializzato. Il cliente viene “coccolato” e accompagnato nella scelta, senza far passare il momento come qualcosa di impegnativo.

Consegnate le targhe

Per l’occasione sono state consegnate le targhe di riconoscimento ai dipendenti presenti da 25 anni. Il 98% circa del personale di Nuovarredo è interno a tempo indeterminato ed oltre il 70% sceglie di continuare a collaborare con l’azienda negli anni. Di rilievo è stato l’apporto dei testimonial che hanno rafforzato la credibilità e fatto apprezzare il marchio ai clienti e al territorio. Da quattro anni è la modella, attrice e conduttrice Anna Falchi a ricoprire questo ruolo, presente al white party. «Ad una serata così speciale non potevo mancare, è un grandissimo piacere far parte di questa famiglia. Compleanno importante, 25 anni sono tanti. Sono stata riconfermata e di questo ne sono molto felice, continuare a far parte della vostra storia è per me motivo d’orgoglio. Mi auguro che sia l’inizio di tante serate come questa per festeggiare il successo di Nuovarredo. Ringrazio tutti per la bella accoglienza». «L’azienda sta continuando a crescere – dichiara il presidente del consiglio di amministrazione Antonio Magrì - eravamo dei ragazzi, io e mia sorella, quando avviammo l’azienda nel luglio del 1997. È un traguardo rilevante quello dei 25 anni e abbiamo voluto condividerlo con i nostri dipendenti e collaboratori, i nostri fornitori e tutti gli amici di Nuovarredo. Il mio ringraziamento va a loro e alla mia famiglia, è grazie a loro che oggi siamo qui ed è stato possibile realizzare tutto questo. È importante festeggiare per poi ripartire e porsi nuovi obiettivi».