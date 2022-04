Ostuni, il metereologo Conenna in gara a “I Soliti Ignoti”

Michele Conenna torna protagonista su Rai1. Stasera nella puntata del programma “I Soliti Ignoti”, il meteorologo di Ostuni sarà tra gli ospiti del game show condotto da Amadeus. Appuntamento alle ore 20:35, nella consueta fascia preserale della rete ammiraglia del servizio pubblico, appena dopo il Tg1.

Lo show

Tra le otto identità ignote e le altrettante figure nascoste, spiccherà dunque quella del meteorologo della Città bianca, già volto noto televisivo ed alla guida artistica di diverse associazioni a livello locale. Punto di riferimento per concittadini e non, che quotidianamente lo seguono attraverso i canali social come nelle esperienze televisive, Conenna si è distinto nel tempo per la determinazione e la genuinità con cui ha saputo trasformare la propria passione in un lavoro a tutti gli effetti. Le previsioni del caso d'altronde erano chiare fin da subito, dalle notti in bianco passate dietro le finestre in attesa di ammirare un fiocco di neve, o dalla preferenza di termometri e barometri tra i prediletti “giocattoli”. Michele peraltro non è nuovo ai palcoscenici delle reti nazionali, stasera però toccherà ai concorrenti de “I Soliti Ignoti” riuscire ad indovinare la sua professione. Obiettivo del gioco infatti, è quello di abbinare le caratteristiche di ogni personaggio alla persona giusta.