Trenta chili di marijuana in vasetti sott'olio: così conservava la fragranza

La marijuana era nascosta anche in alcuni vasetti con dell’olio per conservare il principio attivo. Dosi già pronte, piante alte circa un metro, bustoni con all’interno grosse parti in via di essiccazione: oltre 30 chilogrammi di sostanza stupefacente sono stati ritrovati e sequestrati in aperta campagna da parte dei poliziotti di Ostuni, in provincia di Brindisi.La scoperta, per un valore di 100mila euro, è avvenuta durante un’attività di controllo del territorio. In particolare la fase di verifica, determinante per il ritrovamento, era indirizzata ai casolari di campagna abbandonati. Ed è stato proprio qui che gli agenti, coordinati dal vicequestore Gianni Albano, hanno scoperto il deposito della droga. La marijuana è stata ritrovata in ottimo stato, occultata all’interno di uno dei tanti cuniculi, che caratterizzano queste antiche dimore della campagna ostunese, già in passato utilizzata dalla malavita per i traffici illeciti.