Tenta di violentare l'ex fidanzata: lei scappa e lo fa arrestare

OSTUNI - Tentò di violentare la sua ex: finisce in carcere un 52enne di Ostuni, in provincia di Brindisi.

I poliziotti hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti. L’uomo è accusato di sequestro di persona, violenza sessuale, violenza privata, violazione di domicilio e stalking. Nel corso degli accertamenti, scaturiti dalla denuncia da parte della vittima, è emerso che, in più occasioni, l’uomo – secondo la ricostruzione dell’autorità giudiziaria- si era introdotto in casa della ex fidanzata con la forza e le aveva inoltrato un numero incalcolabile di messaggi, alcuni dei quali pesantemente minacciosi.



Ad agosto il tentativo di violenza, con la vittima che riuscì a scappare chiedendo soccorso alla Polizia. Ieri l'incubo è finito per la donna con il carcere per il suo stalker © RIPRODUZIONE RISERVATA