Spari e chiodi in strada per rapinare la posta centrale: Far west a Ostuni

Tentata rapina con esplosione di colpi di arma da fuoco e lancio di chiodi, intorno alle 10 e15 a Ostuni, in provincia di Brindisi. Banditi provano l'assalto alla posta di Corso Mazzini, in pieno centro, ma il colpo fallisce per l'arrivo della Polizia.I malviventi riescono a fuggire seminando il panico tra la gente. Non ci sono comunque feriti. Indagini in corso per catturare la banda composta da almeno cinque persone.