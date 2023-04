A spasso con il cane al guinzaglio e in tasca la cocaina: arrestato

A passeggio con il cane al guinzaglio. E in tasca la droga. Scoperto e bloccato. L'arresto è maturato nell’ambito dei controlli disposti dal questore Annino Gargano, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni ha portato a termine mirati servizi di osservazione e controllo con particolare riguardo alle aree notoriamente luogo di aggregazione di giovani.

L'intervento

Così gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza notavano un 64enne (M. F.), già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti penali specifici in materia di sostanza stupefacente, che si muoveva con fare sospetto nei pressi della biblioteca comunale con al guinzaglio il suo cane e decideva quindi di fermarlo per un controllo; alla vista dei poliziotti, l’uomo cercava in tutta fretta di disfarsi di un involucro custodito nella tasca del giubbino, gettandolo in terra. Recuperato l’incarto, a forma di cipollotto, lo stesso conteneva all’interno sostanza stupefacente del tipo cocaina, meglio quantificata in circa 24 grammi. Approfondito il controllo presso l’abitazione, i poliziotti rinvenivano ulteriori 2 dosi a forma di birilli confezionati in una busta in cellophane termosaldata all’estremità di colore giallo-verde per ulteriori 0,50 grammi. Verosimilmente, lo stupefacente, se non fosse stato sequestrato, sarebbe stato immesso sul mercato dello spaccio in occasione dei ponti del 25 aprile e del primo maggio. Di tutta l’attività espletata è stato informato il Pubblico ministero di turno il quale, preso atto delle evidenze emerse, ha disposto la misura degli arresti domiciliari a carico del 64enne.