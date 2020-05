Politica in lutto: si è spento a 77 anni l'ex senatore Pino Specchia

OSTUNI - Lutto nel mondo della politica: si è spento a Ostuni, all'età di 77 anni, l'ex parlamentare Pino Specchia, figura storica della destra pugliese e funzionario in pensione della Regione Puglia. Specchia è deceduto presso il centro residenziale per anziani di Ostuni “Il Focolare”, dove da qualche anno era in cura. Alla spalle una lunga carriera politica, iniziata tra i banchi del Consiglio comunale della sua città e proseguita per 19 anni tra gli scranni del Parlamento, dove è stato protagonista per cinque legislature (dal 1987 al 2006 con Msi e An). Attività parlamentare che nel corso degli anni lo ha visto ricoprire, tra le altre, le cariche di vicepresidente della commissione d'inchiesta sui rifiuti e questore del Senato (dal 1994 al 1996). © RIPRODUZIONE RISERVATA