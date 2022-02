OSTUNI - Il pellegrinaggio alla cripta sarà vietato per possibili pericoli di crolli. Il bacio alla reliquia precluso per le normative anti covid. Per la prima volta dopo oltre tre secoli, nella Città Bianca, gli ostunesi non potranno accedere nel santuario per onorare il loro Santo Patrono, San Biagio. Un rischio maturato anche in passato, ora concretizzato nel 2022: i proprietari dell’area dove è presente la cripta hanno diffidato chiunque a raggiungere i loro terreni, da cui si arriva alla chiesetta risalente al XII secolo.

La vicenda