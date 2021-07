Altro incidente nel villaggio, feriti tre minori. I residenti: «Tra i viali è il caos»

OSTUNI - Viaggiavano in sella alle rispettive moto, tutti senza casco. Minorenni. Scene viste e riviste all’interno del villaggio di Rosa Marina. E nel pomeriggio di martedì un nuovo incidente. Lo scontro questa volta è tra due moto. C’è chi viaggiava senza patente. Chi senza assicurazione e con revisioni scadute. Tre i minorenni coinvolti nell’impatto, forse determinato da un tentativo di sorpasso azzardato. Le loro condizioni non sarebbero gravi. E questa volta si è reso necessario anche l’intervento della Polizia Locale di Ostuni. Gli agenti, coordinati dal comandante Antonio Orefice, hanno acquisito una serie di elementi per ricostruire la dinamica dei fatti. Ma dalle immediate verifiche è emersa la lunga serie di violazioni al codice della strada da parte di entrambi i conducenti. E così sono scattati verbali e sequestri delle forze dell’ordine. Ed accertamenti sarebbero ancora in corso.

Il caos

Tra i residenti del rinomato villaggio turistico lungo la costa della Città bianca, intanto, è diffuso il malcontento e la preoccupazione per il traffico eccessivo tra i viali. Da più parti, vengono infatti, sottolineate le ormai cattive abitudini reiterate che si verificano ora dopo ora nella struttura ricettiva, già piena di vacanzieri, e pronta ad agosto a far registrare il sold-out di presenze. Un viavai non solo di mezzi elettrici. Moto e motocicli, monopattini e minicar ad ogni ora del giorno e della notte, diventano un pericolo, anche, per il passeggio pedonale.