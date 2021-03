Riciclaggio, sgominata un'associazione per delinquere: scattano 9 arresti

Con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e all'appropriazione indebita i poliziotti della Squadra mobile di Brindisi stanno eseguendo nove arresti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare. I dettagli saranno forniti in una conferenza stampa che avrà luogo alle 11 in questura. Le indagini hanno riguardato il territorio di Ostuni. Elicotteri e agenti, anche del commissariato della Città Bianca in azione dall'alba.