Sono già in attività nel mondo 10 strutture turistiche sulle quali sventola la bandiera Valtur dopo l’acquisizione del marchio da parte dei fratelli Giuseppe e Roberto Pagliara, di Ostuni e proprietari del Gruppo Nicolaus. A quelle 10 strutture, 5 localizzate nel Sud Italia e le altre a Creta, Djerba (Tunisia), Sharm El Sheick (Egitto), Zanzibar (Tanzania) e Mauritius, il primo dicembre se ne aggiungerà un’altra, la prima in montagna, dove dopo un imponente restyling riaprirà il Grand Hotel Cristallo di Cervinia sotto il nome di Valtur Cervinia Cristallo Ski. La struttura, 5 stelle lusso, sarà la prima della nuova linea di prodotto ‘Italian Lifestyle Collection’, che sarà caratterizzata da un forte dialogo tra “genius loci e destinazione”, ma anche da “personalizzazione, well-being, innovazione, amore per l’ambiente”.

Il progetto



Dunque, si apre un nuovo capitolo nell’avventura imprenditoriale dei fratelli Pagliara, “Siamo pronti a essere protagonisti di una nuova era per il futuro di un brand glorioso come Valtur che lo riporta e ci porta per la prima volta nel cuore delle Alpi”, sottolinea l’amministratore delegato del Gruppo Nicolaus/Valtur, Giuseppe Pagliara. “Si tratta di un progetto a cui stiamo lavorando alacremente da mesi che sta per diventare realtà. Siamo davvero protagonisti di questa rinascita e ci fa effetto essere pionieri in montagna, noi che abbiamo radici personali e professionali legate profondamente al mare”.

Pagliara sottolinea che “l’avventura della montagna con la nuova linea di prodotto ‘Italian Lifestyle Collection’ di Cervinia non è un progetto che affrontiamo da conquistatori. Portiamo in questa esperienza il nostro stile di vita ma con l’obiettivo di farlo incontrare e nel rispetto dello stile di vita locale, per generare qualcosa di unico e inimitabile. Vogliamo rappresentare lo stile italiano che incontra il mondo.

Lo vogliamo fare partendo da una selezione di strutture in cui lo spirito italiano e cosmopolita di Valtur si esprime al massimo: Valtur Cervinia apre la strada, fa da capofila a “una selezione di resort in cui toccare con mano l’essenza della nostra idea di vacanza coinvolgente, ricca e autentica”. Il rapporto tra le strutture della linea mare e l’esperienza in montagna sarà garantito anche da un consistente gruppo di figure professionali che potrà così rafforzare il suo rapporto di lavoro con il gruppo Nicolaus/Valtur spostandosi a Cervinia nei mesi invernali, quando le strutture mare sono chiuse: “A Cervinia lavoreranno 150 unità”, spiega Giuseppe Pagliara. “Una cinquantina di nostro collaboratori, tra animazione, sala e cucina, avranno così la possibilità di prolungare l’attività lavorativa. In questo modo riteniamo di poter garantire una maggiore continuità e stabilità di lavoro a professionisti che abbiamo selezionato nel corso degli anni e che hanno dimostrato le loro qualità nelle strutture da noi gestite in Puglia e nel Sud Italia”.

Al servizio di alta qualità che sarà garantito dal resort Valtur di Cervinia, si uniranno partnership d’eccezione con Rossignol , Giorgio Rocca Ski School e un’ampia gamma di servizi su misura, tra cui: conciergerie e lifestyle assistant; attività di guest relations svolta da Hostess e Steward Valtur; menu del materasso e dei cuscini; innovativi trattamenti benessere; biologo nutrizionista; performer resident in hotel; personal trainer o running coach; trasferimenti privati.

Le camere del resort saranno 234, in 3 edifici: il corpo centrale ne ha 96. Le altre 138 sono ripartite tra il Cristallino 1 e 2, con differenti opzioni adatte anche per le famiglie. Le dimensioni delle stanze vanno dai 22 metri quadrati della classic più piccola ai 130 della Master Suite Cervino, che, come la Suite Cervino (75 metri quadrati), offre una vista sul Cervino e speciali servizi esclusivi Spa e fitness Technogym.