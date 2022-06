E' diventata mamma per la prima volta a 58 anni una donna originaria di Ostuni (Brindisi), che ieri ha partorito nell'ospedale “Perrino” di Brindisi una bambina. Vista l'età della puerpera, l'evento è stato festeggiato tre le corsie del reparto di ostetricia e ginecologia. «La donna e la neonata sono in buone condizioni», ha confermato il primario del reparto Paolo Amoruso, che ha seguito l'intero periodo di gravidanza ottenuta con l'inseminazione artificiale.

APPROFONDIMENTI FIOCCO ROSA Parto record a Brindisi: diventa mamma a 58 anni

Un'esperienza non nuova nella stessa struttura sanitaria del capoluogo messapico, dove già due anni fa partorì una donna di 56 anni. «Lo rifarei!»: due semplici parole per testimoniare l’immensa gioia di mamma Antonella che, all’età di 58 anni, insieme al suo compagno di vita Mimmo, di 63 anni, hanno dato alla luce Ilaria. Lei, operaia, di Ostuni e lui, falegname, di Torre Santa Susanna si sono conosciuti nel 2006 e da allora convivono nel paese Natale di lui. La coppia si è rivolta, in quel di Milano, al ginecologo Augusto Enrico Semprini, noto per aver aiutato numerose donne tra cui anche la cantautrice Gianna Nannini, che, con grande umanità e sensibilità, li ha seguiti e accompagnati nel “viaggio” più bello.