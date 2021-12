OSTUNI - ll diverbio. L’omicidio. Ed ora le condanne, anche con un ergastolo. A distanza di oltre due anni dall’uccisione a Ostuni di Giuseppe Maldarella, sono stati riconosciuti colpevoli in primo grado Lorenzo Moro (per lui disposto l’ergastolo) e i suoi genitori Germano Moro e Cinzia D’Amico. Marito e moglie sono stati condannati a 22 anni a testa di reclusione.

Il responso dei giudici