Nella discoteca 20 lavoratori in "nero": chiuso il ritrovo al mare

OSTUNI - Venti lavoratori in nero all'interno di una discoteca del litorale nord brindisino. Sono stati scoperti dai carabinieri della stazione di Ostuni, durante una serie di controlli finalizzati al contrasto del «lavoro nero», nonché per la verifica della sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro.A seguito dell'accesso ispettivo e nel corso della verifica, sono stati identificati 20 dipendenti della struttura che erano impiegati «in nero», Si tratta di giovani, 19 dei quali originari della provincia di Brindisi.Il titolare della struttura è stato sanzionato amministrativamente per un importo di 37.240 euro, con conseguente sospensione dell'attività sino alla regolarizzazione dei dipendenti. Nella circostanza è stata rilevata la mancata affissione della cartellonistica riportante i divieti di fumo e le tabelle relative ai tassi alcolemici e alla sicurezza stradale