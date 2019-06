A Mesagne vince Matarrelli, a Ostuni si afferma Cavallo. Cala l'affluenza al voto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Mesagne e Ostuni, comuni in provincia di Brindisi chiamati al ballottaggio per l'elezione del sindaco, è in corso lo spoglio delle preferenze.A Mesagne la sfida è tra Toni Matarrelli (che al primo turno ha ottenuto il 47,18%) e Rosanna Saracino (28,06%). A spoglio non ancora concluso si può già affermare il successo di Matarrelli con il 53%.Testacoda a Ostuni dove il duello tra Domenico Tanzarella (42,03% al primo turno) e Guglielmo Cavallo (32,33%) si sta concludendo con la vittoria del candidato del centrodestra: Cavallo è avanti con il 52%.Si riduce l'affluenza ai seggi: a Mesagne non supera la metà degli elettori (48,59%), a Ostuni il 55,91%. Per entrambi circa il 15% in meno.