Ostuni, politica e sport in lutto: è morto l'ex vice sindaco Santomanco

BRINDISI - Lutto nel mondo della politica e dello sport. È deceduto a Ostuni, nelle scorse ore, all'età di 79 anni Renato Santomanco già vicesindaco della Città Bianca. L'impegno per la politica, ma anche per il volontariato e lo sport hanno caratterizzato a lungo la sua vita: Santomanco è stato tra i soci fondatori del Circolo Tennis di Ostuni, di cui era attualmente presidente onorario. Il professionista ostunese è stato anche presidente dell' Assi Basket, nella storica stagione in Lega 2 nel 2011. Santomanco ha svolto importanti incarichi pubblici all'intero del Comune di Ostuni: più volte è stato assessore con deleghe ai lavori pubblici ed al turismo. Inizialmente docente di educazione fisica, ha sempre poi lavorato in ambito assicurativo.

«Oggi è una domenica di grande tristezza per la nostra associazione che, con la perdita del suo Presidente onorario, viene privata di tutto quello che lui è stato per il Cto: guida esemplare, consigliere saggio e prezioso, persona di rara signorilità e compostezza, cui ciascuno di noi deve tanto. Con la certezza che egli continuerà a custodire la sua"creatura" e noi a migliorarla in nome della sua memoria». Cosi Cosimo Suma, attuale Presidente del Circolo Tennis di Ostuni.

