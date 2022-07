Scontro sulla provinciale 16: centauro finisce in ospedale

Scontro questo pomeriggio, sulla provinciale 16 Ostuni–Carovigno, all’altezza dell’intersezione con Contrada Santa Caterina: un 33enne di Carovigno è finito in ospedale. Il giovane era bordo di una moto, modello Yamaha, quando percorrendo il tratto in direzione Città Bianca, ha perso il controllo finendo sull’asfalto. Il giovane, prontamente soccorso, è stato trasportato all’ospedale “Perrino” di Brindisi dal 118 che è intervenuto sul luogo dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti di passaggio. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.

La dinamica

Le cause sono al vaglio della Polizia Locale che ha raccolto i rilievi del caso. Le due auto coinvolte, una che percorreva il senso della moto e l’altra il senso opposto, non hanno riportato danni, né i conducenti. Tratto provinciale che si conferma sempre più protagonista di incidenti per via delle numerose intersezioni e per il frequente mancato rispetto del limite di velocità, in particolar modo in questo periodo con le temperature elevate e il maggior flusso di automobilisti che si spostano dalla Città Bianca a Carovigno, e viceversa, per raggiungere le proprie attività commerciali, abitazioni e la marina.