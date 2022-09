Tragico investimento in centro: muore una donna di 65 anni

BRINDISI - Investimento mortale nella sera di ieri nel centro di Ostuni. Una donna di 65 anni è deceduta dopo esser stata travolta da un'auto, poco dopo le ore 20.30. L'incidente è avvenuto in Via Nino Sansone. Le condizioni della 65enne sono apparse subito gravi ai primi soccorritori. Sul posto sono giunti gli operatori del Servizio 118, che dopo aver prestato le prime cure alla donna hanno provveduto a trasportarla con urgenza in codice rosso all'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni di salute, con il passare delle ore, sono peggiorate e nella notte la 65enne è deceduta.

Le indagini

La zona, nei minuti successivi all'incidente, è stata chiusa al traffico dalle forze dell'ordine, per consentire dapprima i soccorsi e quindi gli accertamenti necessari per apurare l'esatta dinamica dell'investimento e le eventuali responsabilità.