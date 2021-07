Scoppia uno pneumatico e l'auto si ribalta: feriti un bimbo di 3 mesi e tre donne

OSTUNI - Forse a causa dello scoppio di uno pneumatico, tragedia sfiorata sull'asfalto, quando l'auto, un Fiat Doblò, si è ribaltata lungo la Statale 379, nei pressi del villaggio turistico di Rosa Marina. Paura per un bambino di appena 3 mesi, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e tratto in salvo dai vigili del fuoco, accorsi sul posto insieme agli operatori del Servizio 118 e agli agenti della polizia stradale. Ferite anche 3 donne, di 60, 50 e 37 anni. L'incidente si è verificato in territorio di Ostuni, poco prima delle 21, sulla corsia in direzione Sud, verso Bari.

Trasferiti in ospedale il bambino, la conducente della vettura e le altre due donne: per tutti le cure e gli accertamenti del caso. Spetterà agli agenti della Polizia Stradale di Brindisi, ricostruire la dinamica dello schianto contro il new jersey. Impatto che ha poi determinato il ribaltamento dell'auto.

I soccorsi

Sul posto sono giunti poco dopo i vigili del fuoco di Brindisi e le ambulanze del 118. Sin dalle prime fasi del soccorso, le condizioni degli occupanti della vettura sono apparse preoccupanti, ma non gravissime. In ospedale sono stati ricoverati il bambino e due delle tre donne.

Gli agenti della Polstrada hanno eseguito gli accertamenti, dai quali emergerà l’esatta ricostruzione dell'incidente e quindi le cause.

Il traffico sulla 379 bloccato per consentire alla polizia di effettuare i rilievi e ai mezzi di soccorso di provvedere alla messa in sicurezza della carreggiata, con la rimozione della vettura coinvolta nell’incidente.