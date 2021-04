Mamma e figlia di 6 anni sparite nel nulla: indagini per sottrazione di minori

OSTUNI - Irreperibile da due settimane insieme alla figlia di 6 anni: è stata deposita ai carabinieri di Ostuni una denuncia per sottrazione dei minori. Indagini in corso da parte degli uomini dell’Arma per chiarire tutti gli aspetti di una vicenda familiare avvolta nel mistero. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine il padre della bambina e compagno della donna. L'uomo, assistito dall'avvocato Vito Cellie, non ha più notizie di loro dallo scorso 9 aprile. La coppia, prima di questa improvvisa fuga, viveva ad Ostuni, mentre la piccola frequentava la scuola materna a Martina Franca. Da qui sarebbe stata prelevata dalla madre, per poi scomparire nel nulla insieme.