Amministrative nel Brindisino: niente intesa ancora nel centrodestra nella città capoluogo per definire il candidato sindaco. Unità ufficializzata, invece ad Ostuni; per Francavilla Fontana accordo ad un passo. Tempi ristretti nell’area moderata, e soprattutto per Brindisi decisive saranno le prossime ore: Fratelli d’Italia insiste per il suo candidato sindaco Pietro Guadalupi. Forza Italia e Lega, invece, continuano a puntare su Giuseppe Marchionna. «Noi restiamo fermi sul nostro candidato, coerentemente sempre di centrodestra, nei confronti del quale noi riponiamo grande. E sottolineo grande fiducia». È quanto afferma il coordinatore e consigliere regionale di Fdi Luigi Caroli. «Siamo convinti che Guadalupi è quello di cui ha bisogno questa città. Una figura nuova, preparata, lungimirante, che può – afferma il consigliere regionale di centrodestra – può far fare quel salto di qualità che oggi Brindisi merita dopo decenni di abbandono».

Al termine di un lungo confronto, ieri, nel centrodestra della Città Bianca è stato trovato l’accordo per le amministrative del 14 e 15 maggio: il candidato sindaco sarà Antonella Palmisano. Già vicesindaco e assessore ai servizi sociali del Comune di Ostuni Antonella Palmisano, dopo aver ottenuto il via libera di Forza Italia, Lega ed altri movimenti civici del centrodestra, ieri sera ha ratificato l’intesa con Fratelli D’Italia.

«A seguito dell’incontro tra il gruppo di Fratelli D’Italia e la candidata sindaca Antonella Palmisano è stata raggiunta l’intesa nell’intero centro destra che, dunque, si presenterà unito alla prossima competizione elettorale. È stato determinante individuare i punti programmatici condivisi fra tutte le forze politiche in campo. È tanto l’entusiasmo che spinge la coalizione».

L'accordo

Così in una nota le forze politiche che fino a pochi mesi fa facevano parte della maggioranza a sostegno dell’ex primo cittadino Guglielmo Cavallo. Poi lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazione mafiosa, il lungo commissariamento, e l’apertura di una nuova fase tra i moderati della Città Bianca. Non facile l’accordo tra il resto della coalizione e Fratelli D’Italia. Fdi, infatti, puntava inizialmente sull’imprenditore Francesco Pace, che ieri ha ufficializzato il suo passo indietro. « Ho ritirato la mia disponibilità come candidato Sindaco della coalizione di centrodestra perché ho rilevato dopo una serie di incontri che non è unitaria. Ho accettato con grande onore questa opportunità datami dagli amici di Fdi – afferma Pace - che hanno fortemente creduto nelle mie capacità ed in una visione prospetticamente nuova della politica ostunese». Da oggi inizierà ufficialmente il percorso unitario con la leader della coalizione Antonella Palmisano, che andrà a confrontarsi con il candidato unitario del centrosinistra nella Città Bianca, Angelo Pomes del Partito Democratico.

Segnali d’intesa e questa volta su un candidato espressione di Fratelli D’Italia nel centrodestra a Francavilla Fontana. Pochi dubbi sull’individuazione di Michele Iaia, come conferma Caroli: «C’è stato un gesto di grande sensibilità della dottoressa Adriana Balestra per il bene del progetto. E quindi si va verso la candidatura di Iaia». Balestra era stata indicata dalla Lega come candidato unitario a Francavilla Fontana: il tavolo provinciale e locale starebbe, ora ratificando l’accordo su Iaia.