Folle movida in riva al mare: due sedicenni in coma dopo aver bevuto alcol

OSTUNI - Movida senza controllo lungo la costa di Ostuni, in provincia di Brindisi: due 16enni ritrovati in coma etilico, senza documenti nei cespugli di Cala di Rosa Marina. A salvare i due minori, una volante del commissariato della Città Bianca: i poliziotti hanno subito accompagnato gli adolescenti in ospedale per gli accertamenti. Qui dopo i controlli sono stati dimessi e riaffidati i genitori.Durante i controlli a tappeto sul litorale ostunese, nelle scorse ore, scoperte tre strutture effettuare attività abusiva di spettacolo danzante senza la prescritta autorizzazione e la somministrazione di alcolici a minorenni.