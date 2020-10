Focolaio al Comando di polizia locale: sei agenti positivi. Il sindaco chiede aiuto al prefetto

OSTUNI - Sei vigili urbani di Ostuni sono risultati positivi al coronavirus dopo il tampone eseguito dalla Asl. Sono in corso indagini sui contatti stretti. Il sindaco della città, Guglielmo Cavallo, ha scritto al prefetto e al questore per segnalare la situazione di emergenza venutasi a creare all'interno del comando di polizia locale che conta complessivamente 24 unità e che si trova ora in difficoltà, considerate le necessità e le turnazioni.

A quanto emerge dopo il primo caso di positività, sono stati fatti ulteriori accertamenti epidemiologici e sono stati previsti altri tamponi. Sono tuttora in corso indagini sui contatti stretti per disporre le necessarie misure di isolamento fiduciario.

