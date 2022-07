In principio il servizio doveva partire il primo luglio. L’attivazione è poi slittata di 15 giorni. Ma niente. Ieri l’annuncio Via il primo agosto, ma non dappertutto. Un calvario l’organizzazione dei presidi stagionali estivi di primo soccorso nelle marine del Brindisino. L’Asl di Brindisi, ieri, con una nota, ha informato l’utenza che sarà attivo dal primo al 31 agosto, dalle 8 alle 20, il servizio di Guardia medica turistica (continuità assistenziale) nella località marina di Villanova (Ostuni) in via Tancredi. Prevista nei prossimi giorni l’attivazione anche della sede di Torre Canne (Fasano).

Il caos



Nel primo caso il servizio è attivo anche per i non residenti in soggiorno nel tratto Rosa Marina, Monticelli, Villanova, Costa Merlata. E gli altri? Nessuna speranza. A fine giugno era stato pubblicato l’avviso per il conferimento di incarichi per attività di continuità assistenziale nelle località turistiche, oltre che di Torre Canne e Villanova, anche per Torre Santa Sabina, Lendinuso e Campo di Mare ma il numero delle istanze pervenute non è sufficiente ad attivare tutte le sedi previste. Detto in poche parole non ci sono medici che hanno dato disponibilità.

Nelle cinque località marine sono comunque presenti, invece, postazioni stagionali del 118, con ambulanze già operative dal primo luglio e che proseguiranno il servizio fino al 31 agosto. Insomma prima le difficoltà di trovare un accordo con le associazioni che da anni svolgevano il servizio, poi l’avviso pubblico per reperire medici ma anche questo si è rivelato inutile. Eppure il 5 giugno scorso la Asl brindisina, in una breve nota proprio, informò del fatto che i presidi sarebbero partiti e tutti e cinque. «Come ogni anno – si leggeva nel documento - la Asl di Brindisi sta attivando le procedure per il conferimento di incarichi a personale medico da impiegare nelle sedi di Guardia medica turistica che sono operative, in genere, dal primo luglio al 31 agosto, dalle 8 alle 20, nelle località marine di maggior afflusso.

Le sedi

Le sedi sono a Torre Canne (Fasano), Villanova (Ostuni), Torre Santa Sabina (Carovigno), Campo di Mare (San Pietro Vernotico) e Lendinuso (Torchiarolo). Per potenziare la risposta sanitaria lungo la fascia costiera, il servizio sarà supportato da ambulanze stagionali del 118 con due soccorritori a bordo, stipulando apposite convenzioni». A fine giugno poi è stato pubblicato l’avviso pubblico che doveva permettere alla azienda sanitaria brindisina di reclutare, tra chi ha offerto disponibilità, il personale medico.

All’avviso avrebbero avuto titolo a partecipare medici molteplici priorità e, in subordine, qualora non fosse stato possibile con gli stessi conferire gli incarichi in parola, potevano partecipare all’avviso altre tipologie di medici. Sulla carta, diciamolo, decine e decine di professionisti ma l’avviso si è rivelato un fallimento. Certo, non per colpa dell’Asl. Il dilemma è uno: era un servizio “sconveniente” per la categoria o davvero ci sono ormai pochi professionisti in giro? Alla fine sono la costa di Brindisi nord potrà avere un servizio adeguato alla stagione estiva, quella sud dovrà accontentarsi.