Caos nel borgo sino alle 4 del mattino: ex assessore spegne la musica a colpi di bastone

OSTUNI - “Questa non è una discoteca, sono le quattro di mattina e io devo andare a lavorare”: sono queste le parole dell’ex assessore alla Polizia locale del Comune di Ostuni Matteo Tanzarella, residente nel centro storico della Città bianca, a pochi passi da Piazza della Libertà, che nel cuore della notte infastidito dai rumori della movida, è sceso in strada ed ha abbattuto con un bastone la cassa sonora montata da un gruppo di ragazzi, che emanava musica ad alto volume. Il video che ritrae l'ex amministratore comunale fuori di sé in poche ore ha fatto il giro dei social, sollevando commenti contrapposti. Ma l'episodio, di certo, ripropone in tutta la sua evidenza il problema legato al caos che ruota sino all'alba nel borgo antico.

APPROFONDIMENTI VIDEO Ostuni, giovani in giro fino a notte fonda. L'ex assessore:...

Il caos

Venendo meno a notte fonda l'unica “via di fuga” per i giovani, vale a dire le discoteche, chiuse a causa delle misure antiCovid, il centro storico, straripante di locali e tavolini all'aperto, resta l'unico punto di intrattenimento sino alle prime luci del giorno. L'assenza di regole e controlli, fa il resto. L'impressione che si sia giunti a un punto di non ritorno è lampante, come lamentano da anni i residenti del borgo, sempre più invivibile. Coniugare le esigenze degli operatori commerciali con il diritto alla quiete nelle ore notturne da parte degli abitanti, diventa un'emergenza anche sotto il profilo dell'ordine pubblico, come testimonia la reazione scomposta perché frutto dell'esasperazione dell'ex assessore.