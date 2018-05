Dramma della solitudine: trovato nella sua casa un mese dopo la morte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dramma della solitudine a Ostuni, in provincia di Brindisi: un pensionato è stato ritrovato morto nella sua abitazione, con il decesso che sarebbe avvenuto oltre un mese fa. Il 90enne ostunese viveva solo in un piccolo appartamento nella zona ottocentesca di Ostuni, tra Corso Garibaldi e Largo Bianchieri.I vigili del fuoco, poco dopo l’ora di pranzo, hanno dovuto forzare l’ingresso, quando dall’altro lato non hanno sentito nessuna risposta. Gli stessi militari, non nuovi a vicende simili, hanno in poco tempo, intuito la gravità. Indizi che hanno trovato riscontro immediato: il corpo del pensionato, nella sala da pranzo, ormai privo di vita, con numerosi segni di putrefazione. Impossibile stabilire con esattezza ora e data del decesso: da una prima ipotesi degli inquirenti risalirebbe, comunque, ad un lasso temporale tra i 30 ed i 40 giorni.