Ostuni, cade dalle scale in casa. Muore dopo due mesi di coma

La caduta in casa. Il lungo ricovero in ospedale, tra speranza e angoscia. Nelle ultime ore il dramma. E’ deceduto nelle scorse ore Roberto Perrone, 55enne di Ostuni , vittima di un incidente domestico nel suo appartamento nella Città Bianca. Perrone era sposato e padre di due bambine. La sua famiglia era la sua vita.

