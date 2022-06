Ostuni, cade dalle scale: anziano muore sul colpo

Dramma nella mattinata di ieri a causa di un incidente domestico in Via Ludovico Pepe, dinanzi alle Poste centrali, ad Ostuni. L’87enne Battista Moro è stato trovato senza vita nella rampa delle scale nella sua abitazione.

L’allarme

E' stato lanciato dai vicini di casa che, preoccupati per non averlo visto, hanno avvistato chiazze di sangue a ridosso della porta di ingresso del suo domicilio. Intervenuti sul posto l’ambulanza del 118, gli agenti del Commissariato di Ostuni e i Vigili del Fuoco della Città Bianca. Le operazioni di soccorso, al loro arrivo, risultavano complicate poiché il corpo della vittima occupava il pianerottolo interno impedendo la regolare apertura della porta. Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco che, entrando in casa dalla finestra del balcone, hanno accelerato i soccorsi. Purtroppo per l’anziano gli operatori sanitari non hanno potuto nulla per salvargli la vita.