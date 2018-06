Adesca sui social adolescenti tra i 12 e 14 anni: condannato e arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palpeggiamenti, incontri in luoghi appartati, pressione psicologiche: un incubo quello vissuto da un 13enne di Ostuni, all’epoca dei fatti. L’intervento degli agenti del commissariato di Ostuni, in provincia di Brindisi, ha permesso di ricostruire l’intera vicenda oscura, nella quale era terminato il minore e di accertare le responsabilità di un giovane ostunese, poco più che 20enne, che – secondo la ricostruzione dell’autorità giudiziaria- aveva adescato l’adolescente.Nel corso dell’indagine sono stati identificati, anche, altri cinque minori di età compresa tra i 12 e i 14 anni, tutti di Ostuni, a loro volta vittime dell’ostunese e tutti adescati su Facebook ed altri social networks. Dopo le indagini, e le misure per tutelare i minori, nelle scorse ore è giunto anche l’arresto del 20enne, in seguito al patteggiamento della pena, con la quale è stato condannato alla reclusione di anni 2 e mesi 10 di carcere nonché allo stesso periodo di tempo di interdizione dai Pubblici Uffici, da una professione e da un’ arte. Interdizione perpetua, invece, dal poter svolgere incarichi in istituti scolastici e di formazione, sia pubblici che privati.