Accoltellato mentre passeggia, muore sotto gli occhi della moglie

OSTUNI - Omicidio in tarda serata oggi, sabato, ad Ostuni, in provincia di Brindisi: colpito a morte un 45enne, Giuseppe Maldarella.La tragedia si è consumata a poche decine di metri dalla centralissima Viale Pola, nei pressi di un semaforo, tra via Fogazzaro e via Cavalieri di Vittorio. Qui da una prima ricostruzione al vaglio degli agenti del commissariato, Maldarella, mentre era in compagnia della moglie, sarebbe stato raggiunto, da una o più persone ed accoltellato. Tra le ipotesi anche una lite precedentemente, l'agguato.Sul posto è giunto un mezzo del 118: vano però sarebbe stato ogni tentativo di strapparlo alla morte, nonostante l'immediato trasferimento in ospedale ad Ostuni. Le indagini sono affidate agli agenti del commissariato di Ostuni, coordinati dal vicequestore Gianni Albano. A supporto per i rilievi e la viabilità anche militari dell’Arma dei carabinieri e personale della polizia locale della Città Bianca. Non si escludono, già nella giornata di domenica importanti sviluppi nell’inchiesta con il presunto arresto degli autori dell’omicidio.L’area dove è avvenuto l’agguato è stata transennata fino a tarda notte, per ulteriori accertamenti.