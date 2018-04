Cantieri aperti negli ospedali, ma la burocrazia rallenta tutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Andamento a singhiozzo nella mappa dei lavori in corso nelle strutture dell’Asl di Brindisi, tra luci e parecchie ombre. Ancora in cantiere diverse opere frenate da problemi burocratici e legali, risalenti a qualche anno fa, che hanno imposto un lungo stop e, in alcuni casi, la riprogettazione ex novo degli interi interventi. Andando con ordine e partendo dalla struttura principale dell’azienda, l’ospedale Perrino appunto, la novità finora più rilevante riguarda la Rianimazione la cui ristrutturazione fu decisa circa 3 anni e mezzo fa: finalmente, i lavori sono in partenza.Quello del reparto al quinto piano dell’ospedale era uno dei problemi più spinosi dell’intera Asl: la direzione strategica ha reimpostato la gara e ora che l’iter per l’aggiudicamento del bando si è concluso si attende solo che la ditta vincitrice si metta all’opera. Al Pronto Soccorso, invece, la situazione è ancora più avanti: tutto è pronto per la realizzazione di una seconda postazione del Triage, l’accettazione dei pazienti, e per l’ampliamento della sala d’attesa e di quella barellati. In questo caso gli operai stanno attendendo l’arrivo degli incaricati della Polizia, in arrivo da Bari, che dovranno spostare il punto fisso dai locali del Pronto Soccorso, dove si trova tuttora, a quelli nei pressi dell’ingresso dell’ospedale: una volta completato il trasloco, si darà il via libera alla ditta che ha in carico le opere. Contestualmente, sarà potenziata la sicurezza con l’assunzione di nuove guardie giurate e con l’installazione di un servizio di videosorveglianza esterno.All’orizzonte, poi, sempre per quel che riguarda Brindisi, si intravede la realizzazione di un nuovo day hospital oncologico che sostituirà quello esistente. Lo stesso accadrà per Anatomia Patologica, una delle criticità maggiori secondo i vertici Asl. «Stiamo provvedendo, al fianco degli interventi strutturali in corso, a rinnovare la dotazione tecnologica di quei comparti che ne hanno maggiormente bisogno – spiega Giuseppe Pasqualone, direttore generale dell’Asl – C’è una gara da 12 milioni di euro per l’acquisto di diversi macchinari tra cui l’angiografo. In tutto, investiremo circa 25 milioni di euro: prenderemo una nuova risonanza, rinnoveremo la dotazione tecnologica di Gastroenterologia, di Chirurgia, di Chirurgia Vascolare e di altre specialità». Entro fine anno, per chiudere con Brindisi, partirà la gara per la piastra nella quale saranno trasferiti gli ambulatori sparsi per i reparti.