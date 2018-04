Corsie senza medici: un solo dottore per seguire tre reparti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

È stata una Pasqua di relativa quiete all’ospedale Perrino. Gli interventi al Pronto Soccorso, pur registrando il solito massiccio afflusso di utenti, sono stati gestiti secondo quelle che sono le possibilità degli operatori in servizio che, durante le feste, sono sempre in numero ridotto. Qualche attesa non è mancata ma il punto di frontiera del presidio non è stato il comparto che ha destato maggiore preoccupazione nelle ore in cui si festeggiava la Pasqua: tra i reparti dislocati sui dieci piani della struttura, infatti, durante la notte tra il 31 marzo e l’1 aprile, c’era un solo medico di turno che doveva occuparsi dei pazienti ricoverati in Medicina, di quelli di Malattie Infettive e di quelli di Geriatria. Le cose, è bene sottolineare, sono filate tutto sommato lisce e il professionista, coadiuvato dai suoi infermieri e da tutto il personale a supporto, ha gestito le varie situazioni che si sono presentate durante la notte e tutto è andato come doveva andare. Vale la pena, però, analizzare criticamente la circostanza da un punto di vista di organizzazione del sistema e, nel caso, pensare a eventuali soluzioni a quelle che potrebbero risultare delle situazioni complicate da gestire: i reparti di Medicina e di Malattie Infettive, al Perrino, si trovano allo stesso piano, il quarto, ma sono distanti un padiglione l’uno dall’altro: per raggiungere la Medicina bisogna accedere dalla sezione D0 mentre per andare a trovare gli infettivi il punto d’accesso giusto è il D1; Geriatria, invece, si trova subito sotto la Medicina, al terzo piano, padiglione D1.Tenendo conto che la notte di Pasqua c’era un solo medico di turno per i tre reparti, questo vuol dire che il medico doveva tenere sotto controllo i circa 30 ricoverati di Medicina, gli altrettanti di Geriatria e i circa 20 di Malattie Infettive, senza contare gli extralocati, i pazienti sistemati in reparti diversi da quelli deputati alla cura delle loro patologie per mancanza di posti letto, il tutto su due piani e lungo due padiglioni.Fortunatamente, non si sono presentate situazioni particolarmente complicate che il personale in servizio non è stato in grado di gestire: la professionalità e l’impegno di tutti gli operatori ha consentito di superare senza grossi affanni la nottata ma qualche medico in più non guasterebbe. Un’altra riflessione che andrebbe fatta riguarda la tipologia di ricoveri che vengono effettuati in questi reparti.