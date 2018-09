Usare Facebook è un'evasione? Per chi è agli arresti domiciliari sì

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era agli arresti domiciliari per rapina, con il divieto di comunicare con chiunque, ad eccezione dei familiari stretti. Non è riuscito però a resistere alla tentazione di aggiornare la sua foto profilo su Facebook, più volte per altro. Così un uomo di 21 anni di Oria, in provincia di Brindisi, è stato colpito da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Taranto.Il giovane è anche accusato di aver violato altre prescrizioni del giudice, poiché in altre circostanze i Carabinieri lo hanno sorpreso a casa sua in compagnia di persone "non autorizzate", secondo il proddimento, e ad usare il telefono del padre.