Maxi incidente lungo la statale 7: due feriti

Carambola sulla strada statale 7 “Via Appia”: e traffico in tilt. L'incidente è avvenuto in mattinata lungo la carreggiata in direzione Taranto, all'altezza di Oria. Nello schianto coinvolti due mezzi pesanti e cinque autovetture: due persone sono rimaste ferite. Curate sul posto dagli operatori sanitari del Servizio 118, sono state poi accompagnate presso l'ospedale di Brindisi, per ulteriori accertamenti. Sono tutte da appurare le cause. L’incidente si è verificato in agro di Francavilla Fontana, sul posto anche carabinieri e polizia locale, all’altezza dell’uscita per Oria.

La viabilità

Il traffico veicolare è stato deviato, con indicazioni sul posto, sulla viabilità di servizio, per consentire di prestare soccorso ai feriti e al personale di Anas e Forze dell’Ordine di mettere in sicurezza la strada e completare le operazioni di pulizia del piano viabile al fine di ripristinare la normale circolazione.