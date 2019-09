Rubavano telecamere per poi assaltare gli obiettivi: arrestati in 4

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORIA - Quattro persone sono state arrestate a Oria, in provincia di Brindisi per il furto di telecamere dei circuiti di videosorveglianza. I furti erano finalizzati al successivo utilizzo degli apparati in circuiti paralleli clandestini.I carabinieri non escludono tuttavia che l'obiettivo, una volta fatte sparire le telecamere, fosse quello di compiere spaccate, rapine, assalti ad attività commerciali. Il coinvolgimento degli indagati è confermato anche per la singolare modalità di condotta, infatti i furti sono stati commessi a telecamere «attive» con la registrazione del reato a distanza ravvicinata.Questa modalità ha consentito agli inquirenti di documentare il furto mentre era in atto e individuare gli autori, riconosciuti, poi, sulla base delle video-registrazioni dai Carabinieri della Stazione che hanno operato. L'attività investigativa ha fatto emergere per tutti i 20 episodi oggetto d'indagine. Tra i bersagli dei furti stazioni di servizio per l'erogazione di carburante, negozi e punti di ristoro.