L'artigianato rinasce con gli abiti d'epoca disegnati dai sarti 4.0

Può il passato offrire lavoro nel presente? Può una passione trasformarsi in occupazione? Il caso di “Homa - History Factory” dà una risposta netta ai quesiti: decisamente sì. Da qualche tempo a Oria (via Senatore Martini, 56) è nata una bottega artigiana davvero singolare, la cui ragione sociale sta per Hirya opus manuum artificis (Homa). Il progetto un po’, che inizialmente sembrava un po’ onirico, di Annika Dzerve, Cosimo Chiedi e Massimo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati