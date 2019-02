Sequestrata villa a esponente della Scu condannato per mafia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sequestro antimafia di una villa con terreno è stato eseguito dai militari della guardia di finanza di Francavilla Fontana (Brindisi) nei confronti di Bruno Bembi, 57 anni, esponente della Sacra corona unita e in particolare della frangia mesagnese.I beni si trovano a Oria (Brindisi) e hanno un valore complessivo di 365.000 euro. Gli investigatori hanno accertato una sproporzione tra gli esigui redditi dichiarati dall’uomo e dai suoi famigliari e il patrimonio accumulato nel tempo. Alla luce delle diverse condanne per associazione per delinquere di tipo mafioso, hanno ritenuto che i beni fossero il frutto del reimpiego dei profitti di attività illecite.