Ordigno inesploso nel bosco del Compare

BRINDISI - Un altro ordigno bellico inesploso ritrovato in un bosco. A trovarla per caso una famiglia di Brindisi impegnata questa mattina a fare una passeggiata nel bosco del Compare, l'immensa distesa verde che sorge all'ingresso della città sulla superstrada 379 che collega Bari al capoluogo.

I FATTI

Una passeggiata come tante a contatto con la natura, poi la scoperta e l'immediata segnalazione ai vigili del fuoco del Comando provinciale di Brindisi. A trovare l'ordigno bellico questa mattina poco dopo le 11 nel bosco del Compare una famiglia brindisina. L'ordigno inesploso si trovava nei pressi del muro di cinta di un casolare disabitato da diversi anni. Sul posto in pochi minuti oltre ai pompieri gli agenti della sezione volanti di Brindisi. La zona è stata subito circoscritta e messa in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri della polizia di Stato per l'espletamento delle procedure di specifica competenza.