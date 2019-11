Ordigno bellico trovato durante lavori di ampliamento del cinema

BRINDISI Un ordigno, molto probabilmente risalente alla Seconda guerra mondiale, è stato trovato nel piazziale del cinema Andromeda a Brindisi. Il residuato è stato scoperto da alcuni operai impegnati in alcuni lavori di scavo di allargamento della sala.



Interrotti i lavori, sul posto sono stati subito chiamati polizia e carabinieri giunti con squadre di artificieri per capire la potenzialità di quella che appare una bomba e mettere in sicurezza l'area. L'ordigno è stato localizzato nel cantiere dove si stanno realizzando tre sale da adibire alla proiezione di film ed eventi di spettacolo, un'area piuttosto larga e con le abitazioni distanti circa duecento metri. Ultimo aggiornamento: 12:44