Incidente sul lavoro, morto operaio: precipita dal tetto di un cantiere e perde la vita a soli 40 anni

Incidente mortale sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi presso una ditta di via Eugenio Barsanti, lungo la zona industriale: un operaio di Brindisi, Giuseppe Petraglia, di 40 anni, ha perso la vita - intorno alle 14.30 - mentre si trovava a 10 metri d'altezza.

La tragedia

A quanto pare, per cause in corso d'accertamento da parte dello Spesal , sarebbe precipitato da un tetto dove erano in corso lavori di manutenzione. La tragedia si è consumata poco distante da altri operai, ma i soccorsi (tra cui l'arrivo di un'ambulanza del 118) non hanno purtroppo permesso di riportare in vita lo sfortunato lavoratore: la morte sarebbe avvenuta sul colpo e i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L'area è stata poi posta sotto sequestro, mentre la salma che è stata portata presso la camera mortuaria del cimitero di viale Arno, poco distante dal quartiere Perrino.

Luogo dove Petraglia viveva con la sua famiglia. Per gli accertamenti del caso, sul posto si è recata una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi e subito dopo i colleghi della Squadra mobile.

Inoltre, è stato il personale dello Spesal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) a cercare di ricostruzione le circostanze della maledetta caduta.