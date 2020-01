Giallo in una casa del centro storico: trovati i cadaveri di un uomo e una donna. Si sospetta l'omicidio. I vicini: «Abbiamo sentito le urla»

Ultimo aggiornamento: 17:19

CEGLIE - Giallo in un'abitazione nel centro storico di Ceglie Messapica, in via Votano, provincia di Brindisi , dove sono stati ritrovati i corpi senza vita di un uomo e una donna, entrambi rumeni: lui trovato nel soggiorno, lei sulle scale. Sul posto, insieme agli operatori del servizio 118, sono accorsi i carabinieri della stazione di Carovigno e della compagnia di San Vito, allertati da alcuni vicini che hanno sentito urlare una donna proprio poco prima del ritrovamento dei due cadaveri.Indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto. Dai primi rilievi, sembrebbero esserci tracce ematiche sospette sull'uscio dell’abitazione, mentre accanto al corpo dell’uomo è stato trovato un coltello. Potrebbe essersi trattato di un duplice omicidio dai contorni ancora poco chiari o di un omicidio-suicidio. La procura ha incaricato il medico legale di recarsi sul luogo della tragedia per una ispezione. Sul posto anche il sostituto procuratore Livia Orlando.